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В Челябинске планируют построить два новых микрорайона, стадион и комплекс по разведению рыбы
26.12.2016 г. 14:17
В Челябинске планируют построить два новых микрорайона, стадион и комплекс по разведению рыбы. На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в мэрии обсудили три инвестпроекта. Один из них предложила компания «Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций». Инвестор предлагает возвести в Курчатовском районе два жилых комплекса. Причем 15% квартир планируют передать в собственность города.
Еще один проект — это строительство стадиона «РМК-Арена». В него будут входить ледовая площадка, территория для активных видов спорта, а также инфраструктура вдоль набережной реки Миасс. Эти инициативы отправлены на обсуждение совета при губернаторе. Третье предложение находится на стадии сбора необходимой документации. Инвестпроект анонсирован как «Рыбное место «БИОника». На предприятии намерены разводить разные виды рыб.
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