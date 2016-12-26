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Борис Дубровский выразил сожаление о том, что не смог сделать из Челябинска Екатеринбург

26.12.2016 г. 14:15

Борис Дубровский выразил сожаление о том, что не смог сделать из Челябинска Екатеринбург
Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский выразил сожаление о том, что не смог сделать из Челябинска Екатеринбург. «Мне стыдно, что я не успеваю за три года сделать из Челябинска Екатеринбург или Москву. Извините меня, пожалуйста», - сказал губернатор на итоговой пресс-конференции. При этом он отметил, что его команда и лично мэр Евгений Тефтелев начали работу в заведомо невыгодных условиях.

«У меня складывается глубокое впечатление, что те, кто управлял в Челябинске, никогда не связывал свою жизнь с этим городом», - сказал глава региона.

По его словам, одним из свидетельств этого является накопленная прошлыми властями кредиторская задолженность. «Уровень этой «кредиторки» – трехлетний дорожный бюджет Челябинска, который мы сейчас оплачиваем, стараемся находить ресурсы, чтобы ситуацию поддерживать и развивать территорию в таком направлении, чтобы город мог принять ШОС 2020 года и чтобы нам не было стыдно», - подчеркнул губернатор.

 

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