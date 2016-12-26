Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области сняли с продажи все непищевые жидкости со спиртом. Исключение составили только парфюмерия и стеклоомывающие составы. Всю остальную непищевую продукцию, которая содержит свыше 25% этилового спирта, по поручению Роспотребназдора сняли с реализации на 30 дней по всей стране.

Это связано с расследованием массового отравления в Иркутске. Там более 70 человек скончались, выпив лосьон "Боярышник". Вместо этилового во флаконах оказался метиловый спирт, и люди получили тяжелейшие отравления.

В период приостановления продажи подобных жидкостей в магазинах и на складах пройдут проверки соответствия веществ нормативным требованиям. В Челябинске и Магнитогорске на прошлой неделе в торговых точках изъяли более 400 тыс. флаконов настоек и лосьонов, продававшихся под видом косметических, лекарственных и бытовых средств. В Минздраве России уточнили, что спиртосодержащие лекарственные препараты из аптек убирать не будут.

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Все новости за 26.12.2016 г.»