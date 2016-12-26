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Экс-полицейский получил условный срок за кражу золота из вещдоков на 3,4 млн рублей
26.12.2016 г. 13:38
Экс-полицейский получил условный срок за кражу золота из вещдоков на 3,4 млн рублей. Суд вынес приговор бывшему сотруднику отдела МВД России по Пластовскому району Владиславу Борисенко. Его признали виновным в мошенничестве.
По данным следствия, в 2013 году Борисенко присвоил золотой слиток и золотосодержащую породу стоимостью более 3,4 млн. рублей. Они были вещественным доказательствами по уголовным делам. Преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области и регионального управления ФСБ России. В ходе расследования дела были арестованы автомобиль и деньги экс-полицейского.
Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. рублей, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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