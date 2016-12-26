Фото с сайта Кострома в Сети

Девушка из Приморья прославилась после пародии на аргаяшского «болотного школьника». Наталья Курнаева из города Спасск-Дальний устроила «офисную» фотосессию в ледяной воде. Появившееся в интернете фото имеет черты, уже ставшие узнаваемыми: установленный прямо на льду ноутбук, стопка книг и блокнотов, большая кружка. 17-летняя школьница, как и ее «коллеги», опубликовавшие снимки на ту же тематику ранее, стоит в воде с невозмутимым видом, как будто находится на службе в обыкновенном офисе.

Как отмечает приморское интернет-издание PrimaMedia, девушка планировала просто удивить друзей, но после экстремальной фотосессии получила большую известность в Рунете.

Напомним, «моду» на парадоксальные снимки подобного рода ввел Игорь Назаров из Челябинской области. Вместе с братом он «оборудовал» рабочее место в болоте и уселся за стол в деловом костюме и с галстуком. Его фотопроект «Офисная рутина» породил множество мемов. Позже по стопам «болотного школьника», как прозвали его интернете, пошел студент из Кривого Рога Денис Январев. Он забрался с компьютером в прорубь.

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Все новости за 26.12.2016 г.»