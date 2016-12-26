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Челябинцы с субботы жалуются на смог и запах гари

26.12.2016 г. 13:08

Челябинцы с субботы жалуются на смог и запах гари
Фото с сайта pravmin74.ru

Челябинцы с субботы жалуются на смог и запах гари. В областную экологическую приемную поступило более 150 обращений от жителей города, сообщили в фонде «Моя планета».

Жалобы на загрязнение атмосферного воздуха в основном приходили из Ленинского, Советского и Центрального районов. Также звонили и писали из пригорода Челябинска. «Первые обращения начали поступать от жителей домов, располагающихся вблизи Коркинского разреза, далее с южным ветром смог достиг поселка Октябрьского, Новосинеглазово и южной части Челябинска», - прокомментировал директор фонда Виталий Безруков. По его словам, все жалобы переданы в Росприроднадзор для проведения проверки.

 

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