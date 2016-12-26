Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский заявил, что Челябинск могут лишить саммита ШОС. Об этом губернатор рассказал на пресс-конференции по итогам года. «Мы продолжаем бороться за право принимать саммиты ШОС и БРИКС. Была поддержка президента, я ее не придумал, у меня она есть. У нас сомнений нет в том, что мы сможем подготовиться к 2020 году, подготовить инфраструктуру к проведению мероприятий подобного уровня», - отметил глава региона.

Одной из причин для отказа может стать то, что право принимать форум могут передать не России, а одному из новых участников организации сотрудничества. Город, по словам Дубровского, в любом случае будет продолжать подготовку, но есть ряд спорных вопросов. В частности, по количеству гостиниц — не слишком ли их много. «Как проходило это в Уфе: сегодня гостиница – дальше продается как апартаменты», - прокомментировал ситуацию губернатор.

Основной проблемой, по его словам, является отсутствие большой концертно-выставочной площадки. Также необходимо модернизировать аэропорт и дорожные развязки. К реализации проектов планируют привлечь деньги инвесторов.

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Все новости за 26.12.2016 г.»