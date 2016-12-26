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Добычу в Березняковском карьере с угрожающей нефтепроводу трещиной приостановили

26.12.2016 г. 12:46

Добычу в Березняковском карьере с угрожающей нефтепроводу трещиной приостановили
Фото с сайта ural.transneft.ru

Добычу в Березняковском карьере с угрожающей нефтепроводу трещиной приостановили. Объект «Южуралзолота» в Еткульском районе не будет функционировать 60 суток. «Заморозить» деятельность предприятия постановил райсуд в Еткуле по итогам проверки Ростехнадзора.

О крупной трещине в боковой стенке Березняковского карьера стало известно в середине декабря. Магистральный нефтепровод, проложенный рядом с выработкой, принадлежит компании «Транснефть-Урал». Организация неоднократно требовала остановить добычу в карьере из-за опасений разрушения трубопровода.

«Развитие ситуации чревато дальнейшими подвижками грунта и, соответственно, нарушением целостности магистральных нефтепроводов, что может повлечь человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и масштабный урон для экологии всей Челябинской области», - говорилось в официальном сообщении «Транснефти».

Суд признал, что компания «Южуралзолото» нарушила требования промышленной безопасности.

 

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