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В Челябинской области ждут приезда нового начальника УФСБ - Юрия Никитина
26.12.2016 г. 12:18
В Челябинской области ждут приезда нового начальника УФСБ - Юрия Никитина. В пятницу, 23 декабря, он покинул аналогичную должность в Томской области. Официальной информации о том, что Никитин приедет на Южный Урал, пока нет. Однако в СМИ эти сведения распространяются с осени. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области корреспонденту "Челябинского эха" сообщили, что пока управление по-прежнему возглавляет Игорь Ахримеев. Но, по данным собственных источников радиостанции, Никитин должен прибыть в регион в ближайшие дни. В Томской области силовик имеет репутацию крайне закрытого человека, информации о нем очень мало, отмечает шеф-редактор «Эха Москвы» в Томске Александр Арляпов.
«Он совершенно не публичная фигура и особо нигде не «светился» никогда. То есть у нас были более-менее находившие медийное отражение проблемы в управлении МВД, там были разного рода скандалы, допустим, начальник УБОП МВД сейчас находятся под следствием по делу о взятке. И в конце концов был снят глава управления МВД и заменен на нового. А вот здесь, с Никитиным, как-то вообще никаких особых историй никогда не было, он никогда нигде особо не «светился», и его отставка была полнейшей неожиданностью. А потом стало известно, что в связи с переводом на новую работу. Причем на какую, тоже сразу не сообщалось», - рассказал Александр Арляпов.
Вместо Юрия Никитина управление ФСБ по Томской области возглавил Дмитрий Иванов, долгое время работавший в Новосибирской. Об этом, в частности, пишет газета «МК-Томск». Она отмечает, что Никитин руководил УФСБ Томской области более шести лет. "Прославился в регионе инициированием громких уголовных дел, в частности дела против бывшего мэра Томска Николая Николайчука, заместителя губернатора области Алексея Князева, руководителя ТПО «Контур» Игоря Иткина, руководителя УЭБ и ПК УМВД Томской области Константина Савченко", - отмечает издание.
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