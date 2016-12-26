Фото с сайта 74.мвд.рф

2-летний ребенок погиб в ДТП на трассе Озерск-Касли. Машина сбила его на обочине, где он со взрослыми ожидал приезда инспекторов ДПС после аварии, которая случилась до этого. Все произошло 24 декабря в 13:05 на 4-м километре дороги. Сначала там столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai. Никто не пострадал, повреждения получили только машины. Люди из этих автомобилей вызвали ГИБДД и ждали на улице. В этот момент водитель Lada не справился с управлением и врезался в стоящий Daewoo Nexia. После чего иномарка продвинулась и сбила находящегося возле нее ребенка. Несовершеннолетний был доставлен в больницу. Не приходя в сознание, ребенок скончался, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

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Все новости за 26.12.2016 г.»