Фото с сайта Город Воронеж

Серийный педофил из Челябинской области получил 18 лет колонии за совращение 12-летней девочки по интернету. Обвинительный приговор за насильственные действия сексуального характера получил 27-летний мужчина, который совершил преступление, уже отбывая срок по сходной статье в копейской колонии.

Следствие доказало, что в августе 2015 года южноуралец раздобыл мобильный телефон с доступом в интернет, под вымышленным именем по сети познакомился с 12-летней девочкой и стал с ней переписываться. Со временем он уговорил ребенка выслать фотоснимки в обнаженном виде. За это суд приговорил педофила к 18 годам лишения свободы. Срок мужчина проведет в исправительной колонии особого режима.

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