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УФАС не нашло в Челябинской области жизненно важных лекарств с завышенными ценами. По данным регионального управления антимонопольной службы, в 4-м квартале 2016 года наиболее необходимые препараты стоили в пределах установленных норм. Всего расценки анализировали на 100 лекарств. Среди них Азитрокс, Амиксин, Амбробене, Амоксициллин, Ампициллин, Аскорбиновая кислота, аспирин, Арбидол, Глицин, Гриппферон, Кагоцел, Смекта, Тамифлю, Фолиевая кислота, Ингавирин, Виферон, Нурофен для детей. Ни на один из препаратов не зафиксировано необоснованное завышение цены. Проверки прошли в аптеках сетей «Аптека КЛАССИКА» ЧЛ, «Алвик», «Областной аптечный склад», «Фармленд», «Исток-фарма», «Живая капля», «Живика», «Киви», «ГРАН», а также интернет-магазинах медикаментов.

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