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По факту смерти заведующей лаборатории возле Коркинского разреза возбудили дело

23.12.2016 г. 15:25

По факту смерти заведующей лаборатории возле Коркинского разреза возбудили дело
Фото с сайта Izhlife.ru

По факту смерти заведующей лаборатории возле Коркинского разреза возбудили дело. Тело 67-летней женщины обнаружили 21 ноября в помещении, расположенном на территории «Челябинской угольной компании». В прокуратуре Коркино сообщили, что экспертиза выявила причину смерти завлаборатории. Женщина отравилась окисью углерода. Ядовитый газ выходил из тоннеля, проложенного под помещением лаборатории. Ранее по нему перевозили уголь из разреза в накопитель. В октябре 2016 года входы в горизонтальную шахту засыпали глиной. Когда тело женщины обнаружили, окна и двери лаборатории были закрыты, а в помещении стоял едкий запах гари. По факту гибели человека на производстве возбудили уголовное дело.

 

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