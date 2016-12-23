Фото с сайта vk.com

Убивший двоих пешеходов пьяный бесправник получил почти шесть лет колонии. ДТП произошло в июле 2016 года в поселке Бреды. Лишенный прав Дмитрий Самолюк сел за руль ВАЗ-21100 пьяным. Около четырех часов утра он ехал по улице Копейской со скоростью 100 км/час. Автомобиль вынесло на обочину встречной полосы движения. Водитель совершил наезд на двух пешеходов. Они скончались на месте. Одному из погибших было 17 лет.

Самолюк полностью признал свою вину. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде пяти лет и 10 месяцев лишения свободы. Проведет он их в колонии общего режима.

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