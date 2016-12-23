Фото с сайта Свадебный портал Molodozhenu.ru

Обвиняемый в изнасиловании 13-летней девочки челябинец решил на ней жениться. Мужчина также заявил, что они со школьницей любят друг друга. В ноябре девочка родила от 28-летнего Виталия Шакирова ребенка. Мужчина, находясь в СИЗО, дал интервью корреспонденту 74.ru, где сказал, что готов жениться.

Дело об изнасиловании школьницы приобрело широкий резонанс осенью 2016 года, когда стало известно о беременности девочки. 8 ноября она родила здорового доношенного ребенка. Анализ ДНК показал, что отцом является Виталий Шакиров – жених старшей сестры школьницы. Сейчас мужчина находится под стражей, действие меры пресечения продлится до 27 февраля.

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