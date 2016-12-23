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Дело о сговоре трех челябинских компаний, обслуживающих школы, передано в полицию
23.12.2016 г. 15:17
Дело о сговоре трех челябинских компаний, обслуживающих школы, передано в полицию. Организации «Мастер-Сервис», «Мастер-Комфорт» и «Гарант» занимаются оснащением инженерных сетей и электрических установок. По сообщению челябинского УФАС России, они образовали картель, распределив между собой 400 из 461 образовательной организации города. За «Мастер-Комфортом» были «закреплены» школы Центрального, Советского и Ленинского районов, за «Мастер-Сервисом» - Тракторозаводского и Металлургического районов, за «Гарантом» - Калининского и Курчатовского районов.
В антимонопольной службе отметили, что контракты заключались вне конкурса. Доступ на рынок для других фирм был фактически закрыт. Совокупный доход трех фирм составил более 100 млн рублей. Дело готовится для передачи в правоохранительные органы. В случае доказательства вины участникам антиконкурентного сговора грозит до трех лет лишения свободы.
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