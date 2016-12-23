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С сегодняшнего дня закрыты авиарейсы из Челябинска в Таджикистан
23.12.2016 г. 15:14
Фото с сайта ross-tur.ru
С сегодняшнего дня закрыты авиарейсы из Челябинска в Таджикистан. Под запрет также попали полеты «Уральских авиалиний» из Краснодара, Уфы и Красноярска, сообщает «РИА Новости». Решение вступило в силу в 10:00 по московскому времени. В минтрансе Таджикистана заявили, что мера стала ответом на приостановку Россией полетов таджикской «Сомон Эйр» в ряд регионов.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что пока официального запрета не получали. Корреспонденту ТАСС представитель перевозчика Сергей Антонов рассказал, что сегодня в первой половине дня были выполнены рейсы из Душанбе в Челябинск, один южноуральский самолет приземлился в столице Таджикистана ночью.
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