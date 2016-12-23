Фото с сайта pravmin74.ru

Проект засыпки Коркинского разреза шлаками Томинского ГОКа войдет в активную фазу в 2018 году. Об этом на совещании с губернатором Борисом Дубровским доложил президент «Русской медной компании» Всеволод Левин. По его словам, добыча угля в карьере предположительно завершится в 2018 году и тогда же начнется активная фаза реализации проекта. На данный момент особое внимание уделяется решению вопросов трудоустройства, отметил Левин. Сейчас идет разработка программы переквалификации персонала Челябинской угольной компании и его дальнейшего трудоустройства на Томинский ГОК. Работников также планируют задействовать для засыпки разреза. Губернатор поручил рассмотреть вопрос подготовки кадров для нового предприятия на базе Коркинского профессионального колледжа.

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Все новости за 23.12.2016 г.»