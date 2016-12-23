Фото с сайта Комиинформ

Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить. Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий недели с 17 по 23 декабря 2016 года.

1. Рабочий погиб при взрыве печи на Ашинском метзаводе



На меткомбинате в Аше взорвалась печь, погиб рабочий. Несчастный случай на производстве произошел в понедельник, 19 декабря, около половины девятого. В одном из листопрокатных цехов взорвалась плавильная печь, в результате один рабочий погиб от травм, а другой получил сильные повреждения и был доставлен в больницу. Пострадавшего перевезли в Челябинск. Известно, что у мужчины в нескольких местах сломан позвоночник, врачи также диагностировали у него ожог голени. От взрыва были ранены еще два человека. Рабочие не стали обращаться в больницу, им помогли в медпункте предприятия.

Фото с сайта Комиинформ

По предварительным данным, взрыв прогремел в одной из плавильных печей, после того как в нее попала вода из неисправной системы охлаждения. Сотрудники предприятия знали об этом сбое и как раз находились на смотровой площадке, чтобы оценить масштаб работы по устранению неполадки.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поручил организовать проверку соблюдения техники безопасности на предприятии. Будет дана юридическая оценка действиям виновных лиц. По факту трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья - "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Как сообщили в управлении СКР по Челябинской области, следователи устанавливают обстоятельства трагедии и виновных должностных лиц.

2. Убийца Эстер Альварес отправится в колонию строгого режима на 19 лет

Суд признал вину 44-летнего Эдварда Краузе полностью доказанной. В тюрьме общего режима окажутся и его сообщники — гражданская жена Елена Самсонова проведет там 4 года, друг Семен Лабецкий - 5 лет. Приговор Чебаркульский суд огласил 20 декабря.

Фото с сайта www.diapazon.kz

Напомним, в марте 2015 года мать троих Эстер Альварес вместе с любовником отмечала 35-летний юбилей на одной из баз Зюраткуля. Возвращаясь на машине в Челябинск, они остановились на поляне в Чебаркульском районе. Там Краузе застрелил женщину. В этот момент он был пьян. Сообщники помогли ему избавиться от тела. Самсонова привезла Краузе на джипе погибшей Альварес в Челябинск, а Лабецкий перегнал иномарку в один из гаражных кооперативов, чтобы потом продать. Сразу после этого убийца улетел отдыхать в Египет. Полицейские задержали его по возвращении в аэропорту.

Сначала Краузе все отрицал. Двое его знакомых, напротив, сразу дали признательные показания. Через месяц, который он провел под стражей, мужчина согласился с обвинением.

3. Финал Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из Челябинска



Соревнования отменили из-за эпопеи с допинговыми скандалами в России. Ранее на высшем уровне было заявлено, что финал в марте 2017 года обязательно будет проведен на Южном Урале. Однако Международный союз конькобежцев принял решение отказаться от прежних договоренностей и последовать рекомендациям МОК об отмене этапов интернациональных зимних состязаний в России. Кроме того, со стороны некоторых национальных сборных возникла угроза бойкота состязаний. На этой неделе Як Ори, который является наставником лидеров сборной Нидерландов, заявил, что опасается подмены допинг-проб на чемпионате в Челябинске.

Известно, что Союз конькобежцев России будет требовать компенсацию за перенос финала Кубка мира из Челябинска. При подготовке к турниру были сделаны серьезные вложения с учетом уровня соревнований, сообщил агентству «Р-Спорт» президент союза Алексей Кравцов. Он отметил, что часть плана по организации соревнований в марте 2017 года была реализована еще до новогодних праздников. В частности, уже были отлиты медали для победителей. По словам Кравцова, предстоят переговоры о компенсациях с Международным союзом конькобежцев.

Фото с сайта edikst.ru

Президент Челябинской федерации Андрей Вахутин назвал перенос финала «ударом» и «дикой новостью». Он выразил сожаление относительно того, что Международный союз своим решением «наказал» южноуральских болельщиков, которые известны страстной любовью именно к конькобежному спорту.

Заявление по поводу переноса этапа Кубка мира сделал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона сообщил о готовности властей провести турнир, если Международный союз конькобежцев пересмотрит свое решение. Однако губернатор отметил, что событие не стало неожиданностью. Он назвал шумиху, которая поднялась вокруг российских спортсменов, «искусственной» и «несправедливой». «Я считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник и в нашем лице – ответственных организаторов», - отметил Дубровский.

Финал Кубка мира в Челябинске должен был пройти с 10 по 12 марта 2017 года в ледовом дворце «Уральская молния». Перенесены также чемпионат мира по бобслею в Сочи и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

4. В Челябинске проходит чемпионат России по фигурному катанию



Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Челябинске 20 декабря. Первые два дня спортсмены проводили тренировки, соревновательная программа началась 22 декабря и продлится до 25 декабря. «Для нас это большая честь – принимать главный чемпионат страны. Это фантастически красивый вид спорта. Мы никогда не сомневались, что российские фигуристы – сильнейшие в мире. И у нас есть отличный повод убедиться в этом еще раз. Пусть челябинский лед станет для участников чемпионата счастливым», – подчеркнул Борис Дубровский на церемонии открытия чемпионата, которая состоялась 22 декабря.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в церемонии приняли участие более 300 южноуральских артистов: фигуристов, певцов, а также пара живых пингвинов. Именно пингвины Аксель и Искорка стали по результатам народного голосования талисманами чемпионата.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Кроме того, челябинские музыканты специально для театрализованного представления написали песню, посвященную природным красотам и богатствам Южного Урала. «Челябинская область имеет богатые традиции в фигурном катании. Здесь работают и продолжают работать талантливые и очень профессиональные тренеры. Несмотря на холодную погоду, которой Южный Урал встретил спортсменов, тренеров и фигуристов согревает радушный прием и внимание организаторов и любителей фигурного катания. Челябинск организовал чемпионат на высочайшем уровне», – сказал президент российской федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков.

Фото: Павел Табарчук / Официальный сайт правительства Челябинской области

В первый соревновательный день на лед арены "Трактор" вышли мужчины, спортивные и танцевальные пары. Все - с короткой программой. Сегодня, 23 декабря, с короткой программой выступили женщины. Вечером мужчины и танцевальные дуэты представят произвольную программу. В субботу, 24 декабря, с произвольной программой выступят спортивные пары и женщины, а в воскресенье, 25 декабря, состоятся показательные выступления. Полная программа есть на официальном сайте чемпионата.

Что касается первого соревновательного дня, то его итоги таковы: среди мужчин-одиночников лидирует Михаил Коляда из Санкт-Петербурга (95.33), среди спортивных пар лучший результат у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (80.04), среди танцевальных дуэтов - у Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева (81.40).

Фото Юлии Комаровой с сайта www.fsrussia.ru

Всего в чемпионате принимают участие 90 спортсменов, 140 тренеров и 45 судей. Из-за травмы в Челябинск не приехала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. За несколько дней до старта соревнований, возвращаясь с тренировки, фигуристка упала на скользком тротуаре и получила травму тазобедренного сустава и поясницы. Минимальный срок лечения составит 14-17 дней.



5. В Челябинской области ударили аномальные морозы



С предупреждением о сильных морозах в МЧС выступили в воскресенье, 18 декабря. Сообщалось, что в начале этой недели в отдельных районах области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Прогнозы синоптиков оправдались. Температура воздуха по ночам в регионе опускалась до -36 градусов, в Челябинске - до -34. В областном центре самыми морозными стали вечер вторника и утро среды. Практически всю неделю школьники не учились, несколько раз занятия отменяли даже для старшеклассников.

Фото с сайта ks2.tom.ru

В Челябинске морозы вплотную приблизились к рекордной отметке. Самый лютый холод 20 декабря в южноуральской столице зафиксировали в 1948 году. Тогда, по показаниям термометров, на улице было -32,2 градуса. Во вторник, 20 декабря, температура воздуха в дневные часы опускалась до 32 ниже нуля.

МЧС выпустило рекомендации для населения при аномальных морозах. Как отметили в ведомстве, чтобы избежать переохлаждения и обморожения, важно одеваться многослойно, держать в тепле ноги, избегать контактов кожи с металлом. Водителям рекомендуют следить за техническим состоянием автомобилей. При поломке не стоит пытаться устранить неполадку на месте, советуют в ведомстве. Лучше поймать попутку и доехать до ближайшего населенного пункта.

Фото с сайта СаратовИнформ

Медики же предупредили об угрозе снежной слепоты. в зимние дни сияние снега может оказаться ослепительным в прямом смысле слова. Солнечный свет преломляется в многочисленных кристаллах и оказывает агрессивное воздействие на роговицу глаза. Результатом может стать так называемая снежная офтальмия, то есть слепота, которая развивается из-за ожога и последующего воспаления. Для того, чтобы избежать таких последствий, специалисты рекомендуют не пренебрегать темными очками в холодное время года.

За вторник и среду в Челябинске с обморожениями попали в больницы более десяти человек. Врачи забирали пострадавших как с улицы и из общественных мест, так и из дома. Между тем, трассы Челябинской области патрулировали машины ГИБДД. Полицейские помогли более чем 30 автомобилистам, в том числе дальнобойщикам. Техника не выдерживала аномально низкой температуры, возникали проблемы с топливной и тормозной системами.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Как сообщает сайт Gismeteo.ru, аномально морозная погода установилась на большей части территории России. В Уральском, Приволжском, Сибирском округах и Коми объявлено штормовое предупреждение. На ряде метеостанций обновлены абсолютные минимумы температуры для этого времени. В частности, 21 декабря в Ханты-Мансийске зафиксировано −47,8. Предыдущий минимум дня составлял −41,6 и был установлен в 1976 году. Аналогичный очень морозный период в середине декабря наблюдался в 2009 и 2015 годах. Средняя повторяемость циклов очень холодной погоды составляет 5–7 лет.

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