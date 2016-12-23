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Прокуратура начала проверку из-за голодовки жильцов общежитий в Челябинске
23.12.2016 г. 13:37
Прокуратура начала проверку из-за голодовки жильцов общежитий в Челябинске. Сотрудники надзорного ведомства встретились с протестующими. Они выяснили требования. Во-первых, люди хотят, чтобы власти отремонтировали подъезды и квартиры — в домах холодно и не соблюдается пожарная безопасность. Во-вторых, они просят, чтобы им разрешили приватизировать жилье. Голодающим разъяснили их права — со всеми претензиями они могут обратиться в минимущество области. Также прокуратура возьмет под контроль исполнение норм жилищного, противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В режиме круглосуточной голодовки находятся три общежития: на Комарова, 41, проспекте Победы, 287-А и Барбюса, 136-В. В последнем люди отказываются от еды уже пятые сутки. Позавчера они начали падать в обморок.
1 марта 2017 года в России прекратится бесплатная приватизация. Для жильцов 43 общежитий это означает, что собственных квадратных метров у них не появится никогда. Такие опасения и заставили челябинцев начать голодовку.
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