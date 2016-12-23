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Более 200 деревьев изъяла полиция с елочных базаров в Челябинске

23.12.2016 г. 13:26

Более 200 деревьев изъяла полиция с елочных базаров в Челябинске
Фото с сайта 74.мвд.рф

Более 200 деревьев изъяла полиция с елочных базаров в Челябинске. Рейды правоохранительных органов по местам продажи прошли в рамках спецопераций «Лес» и «Ель». Факты незаконной реализации хвойных выявили на точках возле домов по улицам Петра Столыпина, Молодогвардейцев и Свердловскому проспекту. На продавцов, которые торговали без госрегистрации, составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

 

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