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Более 200 деревьев изъяла полиция с елочных базаров в Челябинске
23.12.2016 г. 13:26
Фото с сайта 74.мвд.рф
Более 200 деревьев изъяла полиция с елочных базаров в Челябинске. Рейды правоохранительных органов по местам продажи прошли в рамках спецопераций «Лес» и «Ель». Факты незаконной реализации хвойных выявили на точках возле домов по улицам Петра Столыпина, Молодогвардейцев и Свердловскому проспекту. На продавцов, которые торговали без госрегистрации, составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
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