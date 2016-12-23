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В ISU выразили сожаление по поводу того, что у Челябинска отобрали финал Кубка мира

23.12.2016 г. 13:22

В ISU выразили сожаление по поводу того, что у Челябинска отобрали финал Кубка мира
Фото с сайта www.mgfso.ru

В ISU (Международном союзе конькобежцев) выразили сожаление по поводу того, что у Челябинска отобрали финал Кубка мира. Как заявил президент организации Ян Дайкема, это решение далось непросто.

"Челябинск - город, переполненный энтузиазмом, если говорить о конькобежном спорте, мы сожалеем, что соревнования не смогут пройти там. Самое сложное в этой ситуации заключается в том, что нам было необходимо сделать это. Существует много городов, которые могут принять соревнования. Мы должны рассмотреть только те места, которые успеют провести финал Кубка мира в назначенный срок", - цитирует Дейкему "Р-Спорт".

Заключительный этап Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта. Город лишился права проведения соревнований после доклада Ричарда Макларена об употреблении допинга российскими спортсменами.

 

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