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Крупный пожар на коксохимическом предприятии ММК

23.12.2016 г. 13:14

Крупный пожар на коксохимическом предприятии ММК
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Крупный пожар на коксохимическом предприятии ММК. Возгорание произошло сегодня, 23 декабря, в Магнитогорске по адресу ул. Кирова, 93. Сообщение об этом поступило диспетчеру в 11:40. Приехавшие пожарные обнаружили, что горят транспортерная лента и уголь в наклонной галерее между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8. Огонь распространился на площади 200 погонных метров. Людей в здании не было. Никто не погиб и не пострадал. Пожару был присвоен второй ранг. На месте работали 54 человека, 12 единиц техники, сообщили в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области.

 

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