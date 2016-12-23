Фото с сайта gubernator74.ru

Силовики подтвердили предъявление обвинений экс-гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову. Он управлял компанией с 2013 года, ушел с должности в 2015-м. Его место занял владелец треста «Магнитострой» Олег Лакницкий, Мануйлов стал замом. Его подозревают в превышении полномочий и хищении средств дольщиков на сумму в 6 млрд рублей. Предприниматель находится под подпиской о невыезде. Об этом изданию «Коммерсантъ» стало известно из официального ответа ГСУ МВД по региону.

Ранее полицейские не подтверждали факт наличия подозреваемых по делу о мошенничестве. Оно было возбуждено в июле 2016 года. Основанием послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой. Срок процедуры истекает 14 января 2017 года. Выяснение обстоятельств банкротства «Гринфлайта» взяло на себя управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по области. Сейчас в компании введена процедура наблюдения.

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