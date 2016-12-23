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Карантин по гриппу введен во всех больницах Челябинской области

23.12.2016 г. 12:56

Карантин по гриппу введен во всех больницах Челябинской области
Фото с сайта www.og.ru

Карантин по гриппу введен во всех больницах Челябинской области. Профилактические мероприятия также будут проводить в школах и учреждениях соцзащиты. Соответствующее постановление подписал сегодня, 23 декабря, главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

Как следует из документа, эпидпорог уже превышен на 8%. Зарегистрированы случаи лабораторно подтвержденного гриппа. Всего за три дня заболеваемость среди детей и взрослых выросла на 23%. Ограничительные меры на семь дней в социальных организациях и медучреждениях будут вводить при регистрации пяти случаев гриппа и ОРВИ. В школах вводится «утренний фильтр» — обязательный осмотр детей перед началом занятий. Сотрудникам рекомендуется усилить дезинфекционный режим, регулярно проветривать помещения и поддерживать надлежащую температуру в классах. Карантин будет действовать до особого распоряжения.

 

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