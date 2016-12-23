Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский сделал заявление по поводу переноса Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. Глава региона сообщил о готовности властей провести турнир, если Международный союз конькобежцев пересмотрит свое решение. Однако губернатор отметил, что событие не стало неожиданностью. Он назвал шумиху, которая поднялась вокруг российских спортсменов, «искусственной» и «несправедливой».

«Я считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник и в нашем лице – ответственных организаторов», - отметил Дубровский.

Он напомнил, что в четверг, 22 декабря, в Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию, участники и зрители заметили высокий уровень организации. «Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу», - подытожил губернатор.

Международный союз конькобежцев принял решение последовать рекомендациям МОК об отмене этапов интернациональных зимних состязаний в России. Это произошло из-за громкого допингового скандала. Челябинск - не единственный город, подвергшийся спортивным санкциям. Перенесены также чемпионат мира по бобслею в Сочи и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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