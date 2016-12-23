Фото с сайта Чита.Ру

Челябинская область снова оказалась аутсайдером в экологическом рейтинге «Зеленого патруля». Общественная организация опубликовала документ по итогам 2016 года. Обстановку в 85 российских регионах проанализировали по природоохранным, промышленно-экологическим и социально-экологическим показателям, а также составили сводный индекс. По нему Южный Урал оказался на последнем, 85-м месте. Свердловская область также в аутсайдерах - на 84-м.

Первые три строчки экорейтинга заняли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. Москва оказалась на шестой позиции. Челябинская область получила самые низкие оценки экспертов в первую очередь за проблемы с природоохранной деятельностью. В таблице к этому индексу почти по всем параметрам - охрана атмосферы, почвы, воды и биоресурсов - стоят минусы. Почти такая же картина по промышленно-экологическому индексу. Исключительно плюсы региону аналитики поставили в двух графах таблицы социально-экологических показателей. Это строчки «Образование и культура» и «Гражданское общество».

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