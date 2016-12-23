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Популярность банковских вкладов в Челябинской области снижается

23.12.2016 г. 12:46

Популярность банковских вкладов в Челябинской области снижается
Фото с сайта TLT.ru

Популярность банковских вкладов в Челябинской области снижается. Уменьшение сберегательной активности населения эксперты финансовых организаций объясняют тем, что процентные ставки сейчас низкие и оттого непривлекательные. В среднем депозиты на Южном Урале принимают под 7,5% годовых. Такая ставка слишком мала, для нормализации спроса ее необходимо поднять еще на 2%, приводит мнение экспертов рынка «Коммерсантъ». Увеличивать ставки банки не спешат, поскольку для них такие действия спровоцируют убытки.

Несмотря на снижение интереса к сбережению в банках общий объем вкладов физических лиц по итогам 2016 года вырос на 19%. За год 30 крупнейших финорганизаций Южного Урала привлекли 207 млрд рублей. Однако увеличение объясняется не открытием новых депозитов, а пополнением прежних. В минувшем году по вкладам привлекли 174 млрд рублей. Прирост депозитов в иностранной валюте и драгоценных металлах составил 5%, тогда как в прошлом году наблюдалось увеличение на 80%, добавляет издание.

 

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