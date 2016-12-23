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В Челябинске подвели первые итоги чемпионата России по фигурному катанию

23.12.2016 г. 12:44

В Челябинске подвели первые итоги чемпионата России по фигурному катанию
Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске подвели первые итоги чемпионата России по фигурному катанию. В четверг, 22 декабря, на лед арены «Трактор» вышли с короткой программой мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Среди фигуристов-одиночек лидирует Михаил Коляда из Санкт-Петербурга, на втором месте москвич Александр Самарин, тройку лидеров замыкает Сергей Воронов из Москвы.

Среди спортивных пар лучший результат показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе место заняли серебряные призеры зимних Игр в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, на третьем месте - Наталья Забияко и Александр Энберт. Все они тренируются под руководством Нины Мозер.

 

   Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

 

Соревновательный день закончился выступлением танцевальных дуэтов. Наилучший результат показали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, на втором месте Александра Степанова и Иван Букин, замыкают тройку Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Сегодня зрителей ожидают короткие программы фигуристок, и произвольные — от танцевальных пар и мужчин.

 

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