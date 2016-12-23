- -5 ... -7 C°
- -6 ... -8 C°
- 60.8528р. - 0.0113
- 63.5425р. - 0.0179
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
-
20.12.2016 г. | 16:03Гости эфира: Скалунова Ирина, Кузнецов Андрей
В Челябинске подвели первые итоги чемпионата России по фигурному катанию
23.12.2016 г. 12:44
В Челябинске подвели первые итоги чемпионата России по фигурному катанию. В четверг, 22 декабря, на лед арены «Трактор» вышли с короткой программой мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты. Среди фигуристов-одиночек лидирует Михаил Коляда из Санкт-Петербурга, на втором месте москвич Александр Самарин, тройку лидеров замыкает Сергей Воронов из Москвы.
Среди спортивных пар лучший результат показали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, второе место заняли серебряные призеры зимних Игр в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов, на третьем месте - Наталья Забияко и Александр Энберт. Все они тренируются под руководством Нины Мозер.
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
Соревновательный день закончился выступлением танцевальных дуэтов. Наилучший результат показали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, на втором месте Александра Степанова и Иван Букин, замыкают тройку Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Сегодня зрителей ожидают короткие программы фигуристок, и произвольные — от танцевальных пар и мужчин.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 23.12.2016 г. Борис Дубровский сделал заявление по поводу переноса Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска
- 22.12.2016 г. В «Тракторе» стартовали выступления участников чемпионата России по фигурному катанию
- 21.12.2016 г. На чемпионате России по фигурному катанию можно будет провериться на ВИЧ
- 21.12.2016 г. Гендиректор федерации фигурного катания отметил высокий уровень организации чемпионата России в Челябинске
- 20.12.2016 г. Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Челябинске сегодня