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Водитель сбил женщину в Калининском районе и скрылся. Полиция Челябинска ищет свидетелей ДТП на ул. 40 лет Победы. В четверг, 22 декабря, у дома №29 неизвестный водитель на белой машине сбил женщину-пешехода. Помогать пострадавшей автомобилист не стал, а уехал с места происшествия.

Полиция обращается к очевидцам инцидента с просьбой сообщить какую-либо информацию о водителе, автомобиле или месте его нахождения. Те, кто располагает сведениями, могут обратиться в отделение розыска в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску или позвонить по телефону 728-61-18.

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