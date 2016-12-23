Челябинск
- -14 ... -16 C°
- -9 ... -11 C°
- 60.8641р. - 0.2451
- 63.5604р. - 0.0482
Разбор полетов
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
-
20.12.2016 г. | 16:03Гости эфира: Скалунова Ирина, Кузнецов Андрей
Топ-5 новостей Челябинска
Водитель сбил женщину в Калининском районе и скрылся
23.12.2016 г. 12:43
Фото с сайта vk.com
Водитель сбил женщину в Калининском районе и скрылся. Полиция Челябинска ищет свидетелей ДТП на ул. 40 лет Победы. В четверг, 22 декабря, у дома №29 неизвестный водитель на белой машине сбил женщину-пешехода. Помогать пострадавшей автомобилист не стал, а уехал с места происшествия.
Полиция обращается к очевидцам инцидента с просьбой сообщить какую-либо информацию о водителе, автомобиле или месте его нахождения. Те, кто располагает сведениями, могут обратиться в отделение розыска в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску или позвонить по телефону 728-61-18.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 23.12.2016 г. Убивший двоих пешеходов пьяный бесправник получил почти шесть лет колонии
- 21.12.2016 г. В Магнитогорске на «зебре» у остановки иномарка на полном ходу сбила мужчину
- 12.12.2016 г. Сбитый пешеход на Комсомольском проспекте вылетел на встречную полосу и получил удар еще одной машины
- 05.12.2016 г. Mercedes насмерть сбил мужчину во дворе на Доватора
- 30.11.2016 г. Toyota в Ленинском районе снесла светофор и на тротуаре сбила женщину