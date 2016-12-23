  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -14 ... -16 C°
  • -9 ... -11 C°
  • 60.8641р. - 0.2451
  • 63.5604р. - 0.0482
  •  
  • Делай как Я
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Водитель сбил женщину в Калининском районе и скрылся

23.12.2016 г. 12:43

Водитель сбил женщину в Калининском районе и скрылся
Фото с сайта vk.com

Водитель сбил женщину в Калининском районе и скрылся. Полиция Челябинска ищет свидетелей ДТП на ул. 40 лет Победы. В четверг, 22 декабря, у дома №29 неизвестный водитель на белой машине сбил женщину-пешехода. Помогать пострадавшей автомобилист не стал, а уехал с места происшествия.

Полиция обращается к очевидцам инцидента с просьбой сообщить какую-либо информацию о водителе, автомобиле или месте его нахождения. Те, кто располагает сведениями, могут обратиться в отделение розыска в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску или позвонить по телефону 728-61-18.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 23.12.2016 г.»

Новости на эту тему