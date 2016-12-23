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В Челябинске начали продавать огурцы в форме сердца

23.12.2016 г. 10:11

В Челябинске начали продавать огурцы в форме сердца
Фото с сайта Zanoza.kg

В Челябинске начали продавать огурцы в форме сердца. Такие овощи появились на прилавках магазинов местного производителя - агрокомплекса «Чурилово». На странице предприятия в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что продукт станет украшением новогоднего стола. Фотографии администраторы не выложили, однако, судя по компьютерной графике, сам огурец вполне обычный, а как сердце выглядит на срезе. В посте также сказано, что новинка предназначена «для влюбленных в овощи».

 

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