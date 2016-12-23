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Челябинцы сразятся в «морского козла»

23.12.2016 г. 10:05

Челябинцы сразятся в «морского козла»
Фото с сайта История вещей

Челябинцы сразятся в «морского козла». Так называется один из вариантов домино. Турнир по этой игре пройдет вечером сегодня, 23 декабря, в Металлургическом техникуме. Посетить его приглашают всех желающих, а для победителей приготовили призы. По прогнозам организаторов, в Челябинске найдется до 500 любителей этого развлечения. «На турнире будут как опытные игроки с заводов, так и новички из центра», - сообщили в оргкомитете. Вход на турнир свободный.

 

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