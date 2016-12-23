Фото с сайта 74.мвд.рф

Полиция на Южном Урале массово изымает «Боярышник» из продажи. В Челябинске и Магнитогорске оперативники уже забрали из магазинов 437 тыс. флаконов различных настоек и лосьонов. Подозрения у сотрудников управления МВД России по области вызвала спиртосодержащая продукция, которой торговали под видом лекарственных, косметических и бытовых средств. Это «Настойка боярышника», лосьоны «Огуречный», «Крапива», «Хлебный» и «Перцовый тоник». Образцы отправлены на экспертизу. В лаборатории выяснят, соответствует ли товар ГОСТу.

В данный момент полицейские проводят профилактические беседы с руководителями аптечных сетей и рынков, их предупреждают об ответственности за реализацию контрафакта. За последние несколько дней в Иркутске от отравления «Боярышником» скончались более 70 человек. В его составе был обнаружен метанол.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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