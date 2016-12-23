Фото с сайта www.mgfso.ru

Союз конькобежцев России будет требовать компенсацию за перенос финала Кубка мира из Челябинска. При подготовке к турниру были сделаны серьезные вложения с учетом уровня соревнований, сообщил агентству «Р-Спорт» президент союза Алексей Кравцов. Он отметил, что часть плана по организации соревнований в марте 2017 года была реализована еще до новогодних праздников. В частности, уже были отлиты медали для победителей. По словам Кравцова, предстоят переговоры о компенсациях с Международным союзом конькобежцев.

Президент Челябинской федерации Андрей Вахутин назвал перенос финала «ударом» и «дикой новостью». Он выразил сожаление относительно того, что Международный союз своим решением «наказал» южноуральских болельщиков, которые известны страстной любовью именно к конькобежному спорту.

Финал Кубка мира в Челябинске должен был пройти с 10 по 12 марта 2017 года в ледовом дворце «Уральская молния». Перенесены также чемпионат мира по бобслею в Сочи и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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