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СК проверит информацию о челябинце, который взял в заложники врачей скорой. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. 22 декабря педиатрическая бригада приехала на вызов к ребенку с ОРВИ. Врачей встретил выпивший мужчина. Со слов медиков, он изначально вел себя неадекватно. Состояние мальчика было удовлетворительным, поэтому госпитализация ему не требовалась. Заключение доктора отца не убедило. Угрожая битой, он стал требовать срочно увезти ребенка в больницу. Мужчина не выпускал бригаду из квартиры в течение трех часов. В управлении СК России по Челябинской области рассказали, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Все новости за 23.12.2016 г.»