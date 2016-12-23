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Домашняя собака нашла тайник с наркотиками на 4 млн рублей в лесу под Челябинском
23.12.2016 г. 08:51
Домашняя собака нашла тайник с наркотиками на 4 млн рублей в лесу под Челябинском. Полиция изъяла около шести килограммов упакованных в полиэтилен психоактивных препаратов из категории так называемой «синтетики».
Устроенный под деревом тайник недалеко от поселка Малиновка в среду, 21 декабря, обнаружил мужчина, который выгуливал собаку в лесу. Его внимание привлекло то, что пес странно себя ведет, нервничает и яростно роет землю. Вскоре собака выкопала обмотанный скотчем увесистый полиэтиленовый сверток. Мужчина предположил, что перед ним бомба, и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка установили, что в пакете не взрывчатые, а психоактивные вещества, общая стоимость которых составляет порядка 4 млн рублей.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков, сообщает пресс-служба управления МВД по Челябинской области.
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