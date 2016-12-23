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В Челябинске педофил совратил 12-летнюю школьницу через соцсети
23.12.2016 г. 08:47
Фото с сайта sledcom.ru
В Челябинске педофил совратил 12-летнюю школьницу через соцсети. 33-летний мужчина создал страницу под вымышленным именем. С 2014 года в течение двух лет вел переписку с девочкой. В ходе общения он заставил ребенка прислать ему фотографии в обнаженном виде. Как сообщили в управлении СК России по области, преступник задержан, против него возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Педофилу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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