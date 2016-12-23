Фото с сайта 74.мвд.рф

Из-за трех аварий на мосту с Тополиной аллеи к улице Худякова образовалась гигантская пробка. Движение сильно затруднено в обоих направлениях: на северо-запад и в центр. Как сообщают очевидцы, участниками первого ДТП стали три автомобиля - грузовик и две легковушки. Через несколько метров от этой аварии столкнулись две машины и на небольшом расстоянии еще столько же. О характере повреждений и пострадавших информации пока нет.

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