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Из-за трех аварий на мосту с Тополиной аллеи к улице Худякова образовалась гигантская пробка
23.12.2016 г. 08:17
Фото с сайта 74.мвд.рф
Из-за трех аварий на мосту с Тополиной аллеи к улице Худякова образовалась гигантская пробка. Движение сильно затруднено в обоих направлениях: на северо-запад и в центр. Как сообщают очевидцы, участниками первого ДТП стали три автомобиля - грузовик и две легковушки. Через несколько метров от этой аварии столкнулись две машины и на небольшом расстоянии еще столько же. О характере повреждений и пострадавших информации пока нет.
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