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Финал Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из Челябинска
23.12.2016 г. 08:07
Финал Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из Челябинска. Состязания отменили из-за эпопеи с допинговыми скандалами в России. Ранее на высшем уровне было заявлено, что финал в марте 2017 года обязательно будет проведен на Южном Урале. Однако Международный союз конькобежцев принял решение отказаться от прежних договоренностей и последовать рекомендациям МОК об отмене этапов интернациональных зимних состязаний в России. Кроме того, со стороны некоторых национальных сборных возникла угроза бойкота состязаний.
Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске должен был пройти с 10 по 12 марта 2017 года в ледовом дворце «Уральская молния». Перенесены также чемпионат мира по бобслею в Сочи и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
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