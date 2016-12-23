Фото с сайта edikst.ru

Финал Кубка мира по конькобежному спорту перенесен из Челябинска. Состязания отменили из-за эпопеи с допинговыми скандалами в России. Ранее на высшем уровне было заявлено, что финал в марте 2017 года обязательно будет проведен на Южном Урале. Однако Международный союз конькобежцев принял решение отказаться от прежних договоренностей и последовать рекомендациям МОК об отмене этапов интернациональных зимних состязаний в России. Кроме того, со стороны некоторых национальных сборных возникла угроза бойкота состязаний.

Финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске должен был пройти с 10 по 12 марта 2017 года в ледовом дворце «Уральская молния». Перенесены также чемпионат мира по бобслею в Сочи и этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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