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Занятия в школах Челябинска снова отменены

23.12.2016 г. 07:56

Занятия в школах Челябинска снова отменены
Фото с сайта Городской портал - вРубцовске.ру

Занятия в школах Челябинска снова отменены. Из-за сильных морозов в первую смену не учатся дети с 1-го по 11-й классы. Во второй смене уроки отменены только для младших классов – то есть с 1-го по 4-й. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Температура воздуха с утра в Челябинске в разных районах города была от -30 до -33 градусов. К полудню потеплеет до 23-25 градусов, но ветер может усилиться до 5 м/с, поэтому ощущаться мороз будет как при -29. Потепления, по словам челябинских синоптиков, стоит ожидать в субботу. К вечеру температура воздуха будет на уровне -6 градусов.

 

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