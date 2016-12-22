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На месте сгоревшего ЦДС в Челябинске появится столовая для клерков
22.12.2016 г. 15:54
Фото с сайта real-1.ru
На месте сгоревшего ЦДС в Челябинске появится столовая для клерков. В здании на улице Коммуны, 87 откроется заведение под вывеской «Кухня». Как сообщает Znak.com, сейчас в помещениях ведут ремонт и монтируют оборудование. В администрации кафе рассказали, что оно будет недорогим и рассчитанным на массовый поток посетителей. Основными клиентами могут стать сотрудники близлежащих офисов и управления внутренних дел, расположенного через дорогу. В этом же здании расположен Центральный районный суд и авторская кондитерская Bon Bon и Объединенный государственный архив Челябинской области.
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