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Ученые взялись за исследование 100-летнего метеорита из Челябинской области
22.12.2016 г. 15:52
Фото с сайта chelmuseum.ru
Ученые взялись за исследование 100-летнего метеорита из Челябинской области. Специалистам комитета по метеоритам РАН передали упавший на Южном Урале в начале ХХ века осколок космического вещества, получивший название «Яраткулова», сообщает ТАСС. Небесный камень обнаружили геологи, название он получил потому, что осколки нашли неподалеку от одноименной деревни.
По словам члена Комитета по метеоритам РАН профессора Виктора Гроховского, фрагмент метеорита весом 40,5 г состоит из светлых и темных участков. «В этом он напоминает метеорит "Челябинск", тело которого тоже состояло из таких участков», - отметил эксперт.
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