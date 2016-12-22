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Водитель ассенизаторской машины лишился зрения при взрыве цистерны с нечистотами
22.12.2016 г. 15:49
Фото с сайта u24.ru
Водитель ассенизаторской машины лишился зрения при взрыве цистерны с нечистотами. ЧП случилось в поле у деревни Сарафаново в Чебаркульском районе. Мужчина пригнал туда автоцистерну, намереваясь слить фекалии в почву. Но оказалось, что клапан стравливания воздуха не функционирует из-за мороза. Мужчина решил сам прогреть механизм, соорудил факел и поднес к отверстию. В результате произошел взрыв, водитель получил множественные травмы из-за ударной волны, в том числе лишился зрения. Пострадавший нашел в себе силы вызвать помощь. Сейчас он находится в больнице, сообщает U24.ru.
Фото с сайта u24.ru
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