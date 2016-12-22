Фото с сайта 74.мвд.рф

Риелтор в Челябинске украла у банка 37 млн рублей. Как установило следствие, бывший руководитель компании «Рифей» Ирина Полушкина в 2013 году организовала преступное сообщество. В него вошли сотрудники ее фирмы — риелторы и оценщики. Также в сговоре участвовали работники банка. В разных районах города они оформляли на подставных лиц кредиты на приобретение жилья. При этом продавцы квартир предоставляли фиктивные справки, в которых существенно завышался размер необходимой для покупки суммы.

В общей сложности мошенники обманули банк на 37,2 млн. Организатора сообщества Ирину Полушкину приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В отношении остальных участников расследование продолжается.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.12.2016 г.»