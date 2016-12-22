  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -29 ... -31 C°
  • -27 ... -29 C°
  • 61.1092р. - 0.6875
  • 63.6086р. - 0.5920
  •  
  • Делай как Я
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Риелтор в Челябинске украла у банка 37 млн рублей

22.12.2016 г. 15:47

Риелтор в Челябинске украла у банка 37 млн рублей
Фото с сайта 74.мвд.рф

Риелтор в Челябинске украла у банка 37 млн рублей. Как установило следствие, бывший руководитель компании «Рифей» Ирина Полушкина в 2013 году организовала преступное сообщество. В него вошли сотрудники ее фирмы — риелторы и оценщики. Также в сговоре участвовали работники банка. В разных районах города они оформляли на подставных лиц кредиты на приобретение жилья. При этом продавцы квартир предоставляли фиктивные справки, в которых существенно завышался размер необходимой для покупки суммы.

В общей сложности мошенники обманули банк на 37,2 млн. Организатора сообщества Ирину Полушкину приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В отношении остальных участников расследование продолжается.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.12.2016 г.»

Новости на эту тему