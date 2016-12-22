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Риелтор в Челябинске украла у банка 37 млн рублей
22.12.2016 г. 15:47
Риелтор в Челябинске украла у банка 37 млн рублей. Как установило следствие, бывший руководитель компании «Рифей» Ирина Полушкина в 2013 году организовала преступное сообщество. В него вошли сотрудники ее фирмы — риелторы и оценщики. Также в сговоре участвовали работники банка. В разных районах города они оформляли на подставных лиц кредиты на приобретение жилья. При этом продавцы квартир предоставляли фиктивные справки, в которых существенно завышался размер необходимой для покупки суммы.
В общей сложности мошенники обманули банк на 37,2 млн. Организатора сообщества Ирину Полушкину приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. В отношении остальных участников расследование продолжается.
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