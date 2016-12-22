Фото с сайта go32.ru

Пятеро челябинцев в среду получили сильные обморожения. Троих госпитализировали. Об этом сообщили в горздраве. Причем, вопреки статистике, ни один пострадавший не был пьян. Двоих забрали из общественных мест, одного - прямо с улицы. Еще двое вызвали скорую, вернувшись домой. Таким образом, за два дня аномальных морозов - вторник и среду - серьезные травмы от холода получили уже 14 человек. Экстремальный мороз сохранится на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дня. Опасность получения обморожения по-прежнему сохраняется. Медики рекомендуют не выходить без особой надобности на улицу, одеваться тепло и многослойно, не употреблять на улице алкоголь.

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Все новости за 22.12.2016 г.»