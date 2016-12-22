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Бюджет Челябинской области на ближайшие три года утвердило Заксобрание. Депутаты в третьем чтении приняли проект главного финансового документа региона, предложенный министерством финансов.

По словам главы южноуральского минфина Андрея Пшеницына, параметры региональной казны изменились по сравнению с принятыми в первом чтении 15 декабря. Это объясняется уточнением объема трансфертов для Челябинской области. Так, увеличились планируемые доходы и расходы 2017 года на 2 млрд 211 млн рублей, 2018 года – на 1 млрд 286 млн рублей, 2019 года – на 1 млрд 46,5 млн рублей. В том числе в 2017 году дополнительно предусматривается выделение средств на финансирование дорожных ремонтов, поддержку региональных программ формирования современной городской среды, обеспечение жильем детей-сирот, поддержку сельхозтоваропроизводителей, развитие культуры, спорта и инфраструктуры для инвалидов. Таким образом, доходы областного бюджета на 2017 год утверждены в сумме 123 млрд 472,5 млн рублей, расходы – в сумме 133 млрд 473 млн рублей. Дефицит составит 10 млрд рублей.

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