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Ледовый городок на площади Революции торжественно откроют 26 декабря
22.12.2016 г. 14:07
Ледовый городок на площади Революции торжественно откроют 26 декабря. Праздник начнется в 17 часов. Жители Челябинска увидят концерт и узнают имена главных Деда Мороза и Снегурочки грядущего года. Организаторы подготовили игровые программы с подарками и сюрпризами.
Ледовый городок создавался в тематике чемпионата России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в ледовой арене «Трактор». Скульптуры Деда Мороза и Снегурочки на площади дополнят ледяные символы турнира - пара пингвинов-фигуристов Искорка и Аксель. А одной из центральных композиций станет фигура гигантских коньков. Ледяное ограждение городка стилизовано под силуэт Уральских гор. Всего на площадке будет 25 скульптурных композиций, которые не «разбросают» по периметру городка, а составят в единую аллею.
Впрочем, челябинцы смогут не только полюбоваться снежными арт-объектами, но и прокатиться с горок, сделать круг на карусели и купить сувениры на ярмарке мастеров.
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