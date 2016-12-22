Фото с сайта cheladmin.ru

Ледовый городок на площади Революции торжественно откроют 26 декабря. Праздник начнется в 17 часов. Жители Челябинска увидят концерт и узнают имена главных Деда Мороза и Снегурочки грядущего года. Организаторы подготовили игровые программы с подарками и сюрпризами.

Ледовый городок создавался в тематике чемпионата России по фигурному катанию, который в эти дни проходит в ледовой арене «Трактор». Скульптуры Деда Мороза и Снегурочки на площади дополнят ледяные символы турнира - пара пингвинов-фигуристов Искорка и Аксель. А одной из центральных композиций станет фигура гигантских коньков. Ледяное ограждение городка стилизовано под силуэт Уральских гор. Всего на площадке будет 25 скульптурных композиций, которые не «разбросают» по периметру городка, а составят в единую аллею.

Впрочем, челябинцы смогут не только полюбоваться снежными арт-объектами, но и прокатиться с горок, сделать круг на карусели и купить сувениры на ярмарке мастеров.

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Все новости за 22.12.2016 г.»