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Заксобрание разрешило штрафовать южноуральцев за машины на газонах, киоски и батуты

22.12.2016 г. 14:04

Заксобрание разрешило штрафовать южноуральцев за машины на газонах, киоски и батуты
Фото с сайта zs74.ru

Заксобрание разрешило штрафовать южноуральцев за машины на газонах, киоски и батуты. Депутаты регионального парламента приняли поправки, которые позволяют наказывать деньгами граждан, должностных и юридических лиц за нарушение правил благоустройства и самовольное оборудование временных объектов. Например, если оставить автомобиль без цели ремонтных работ на тротуаре, детской площадке или газоне, придется заплатить от 1 до 3 тыс. рублей. Такой штраф полагается физическим лицам. Для должностных взыскание составляет от 3 до 6 тыс. рублей, для юрлиц - от 10 до 30 тысяч.

Штрафовать будут и организации, ответственные за уборку и благоустройство территории и вывоз мусора. Взыскания грозят и тем, кто устанавливает временные объекты без согласования с властями. Речь идет о ларьках, ангарах, торговых павильонах и даже надувных батутах.

 

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