Фото с сайта cheladmin.ru

Строительство объектов к саммитам ШОС в Челябинске стартует в 2017 году. Начать работу в ближайшее время потребовал губернатор Борис Дубровский.

Одна из ключевых задач на данный момент — проектирование нового конгресс-центра. Здание появится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс. Для этого, по словам заместителя главы города Владимира Слободского, уже выделен участок площадью около пяти гектаров. Территория будет предложена инвесторам под застройку. При создании проекта архитекторы будут руководствоваться результатами проведенного конкурса, идеи участников интегрируют в практическую работу.

Также на совещании губернатора с городскими чиновниками был рассмотрен вопрос о создании на берегу реки Миасс Сквера искусств. «Наше средство – подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, а наша цель – формирование современной, красивой городской среды в центре Челябинска», – подытожил обсуждение Борис Дубровский.

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