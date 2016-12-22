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Челябинец три часа держал в заложниках врачей за отказ везти ребенка в больницу
22.12.2016 г. 13:41
Челябинец три часа держал в заложниках врачей за отказ везти ребенка в больницу. Мужчина обещал избить всех сотрудников скорой, если они не выполнят его требования, в руках у него была бита.
Как сообщает Лайф, около двух часов ночи 22 декабря педиатрическая бригада приехала на вызов к ребенку с температурой. Врачей встретил выпивший мужчина. По словам фельдшера, которая находилась в квартире, мужчина изначально вел себя неадекватно.
"Его агрессивный настрой прослеживался с первой минуты, но мы, привыкшие к такому отношению людей, пытались не обращать внимания и выполняли свою работу", - рассказала медик.
У ребенка оказалась ОРВИ средней степени тяжести. В госпитализации и тем более какой-либо экстренной помощи он не нуждался. Данное заключение доктора отца не убедило, и он начал требовать везти в больницу, аргументируя тем, что ребенок через два часа умрет. При этом мужчина угрожал битой, удерживал бригаду в квартире. Врачи ждали помощи около трех часов. Пострадавшие сотрудники рассказали о ситуации своему руководству, но никто из начальства не отреагировал на их слова.
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